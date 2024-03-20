Происшествия 20 марта 2024, 09:20 Появились фото с провалившимися под асфальт в Москве авто Источник «360»: две машины провалились в глубокие ямы в Путевом проезде Телеканал «360»

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Глубокая яма появилась при провале грунта у дома № 20 в Путевом проезде в Москве. Участки асфальта просели под двумя легковушками утром 20 марта, сообщил источник «360».

Грунт провалился в двух местах. Площадь первой ямы — два квадратных метра, площадь второй — три квадратных метра.

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«Яма глубокая, машины провалились полностью», — передал источник.

Внутри дыр в асфальте начала скапливаться вода. Сейчас специалисты извлекают авто из ям. Информация о пострадавших не поступала.

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Ранее из-за прорыва трубы на Щелковском шоссе в Москве подмыло часть тротуара. Под припаркованной легковушкой Kia Rio провалился грунт и образовалась дыра, куда машина провалилась. Обошлось без пострадавших.