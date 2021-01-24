Появились фото с места смертельной аварии с каршерингом в Новой Москве

Появились фотографии с места аварии на 65-м километре Калужского шоссе в Троицком административном округе Москвы, где разбились два человека.

У одной из машин сильно разбит передний бампер. Второе авто — каршеринговое, принадлежит компании «Делимобиль». Машина перевернулась вверх колесами, она превратилась в груду металла.

Источник фото: телеканал «360»

Легковушки врезались друг в друга днем 24 января, около 13:00. По предварительным данным, два человека погибли.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Дорожные инспекторы изучают все обстоятельства аварии и устанавливают точную причину случившегося. Источник «360» уточнил, что каршеринговый автомобиль выехал на встречку.

Собеседник «360» также уточнил, что госпитализированы два человека. Еще двое пострадали, но решили не отправляться в больницу. У одного из отказавшихся от госпитализации диагностировали травму колена, у второго — головы.