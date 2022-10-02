Появились фото с места смертельного пожара в жилом доме в Якутске | 360°

Происшествия 02 октября 2022, 11:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Появились фото с места смертельного пожара в жилом доме в Якутске МЧС опубликовало фото с места смертельного пожара в Якутске ГУ МЧС Якутии

Читать 360tv в

ГУ МЧС Якутии опубликовало фото с места пожара в двухэтажном доме в Якутске, где погибли мужчина и ребенок. Из здания успели спасти 25 человек, в том числе пять детей.

Реклама

Пожар в доме на Заводской улице вспыхнул утром 2 октября. На место ЧП незамедлительно прибыли огнеборцы. Из окон квартиры на втором этаже вырывались клубы черного дыма.

Площадь пожара в квартире составила 20 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили тела мужчины и ребенка. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

С огнем боролись 63 человека личного состава и 15 единиц пожарной техники. На месте продолжают работать дознаватель МЧС России и следственные органы.

0 0 0 0 0 0