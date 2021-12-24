Появились фото с места смертельного пожара в ковидной больнице Астрахани

Фото с места пожара в областной инфекционной больницы им. А. М. Ничоги в Астрахани появились в распоряжении «360». Возгорание возникло в реанимации, его уже ликвидировали. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранители.

По данным источника «360», в результате пожара погибли два человека. Эти данные уже подтвердили в Следственном комитете.

Судя по фото с места происшествия, реанимация, где произошел пожар, находилась на первом этаже больницы. Помещение сильно пострадало.

Причины ЧП пока неизвестны. Огонь успел распространиться на площади 15 квадратных метров. Его ликвидировали 13 спасателей. В региональном главке МЧС также сообщили о пострадавших в результате случившегося.