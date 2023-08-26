Происшествия 26 августа 2023, 08:33 Появились фото с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Якутии ГИБДД: восемь человек пострадали при опрокидывании вахтового автобуса в Якутии Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Читать 360tv в

Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по республике.

«На технологической дороге в Нерюнгринском районе произошло опрокидывание автомашины Урал», — написали в ведомстве.

Реклама

Управление Госавтоинспекции МВД показали фото с места аварии. На нем видно, что автобус завалился на бок. У него сильно повреждена передняя часть. Информация о состоянии пострадавших пока не поступала.

В Telegram-канале прокуратуры региона сообщили, что началась проверка. Все пассажиры перевернувшегося транспорта находятся в больнице.

«В Нерюнгриском районе водитель не справившись с управлением автомобиля Урал-вахта допустил его опрокидывание», — передали в ведомстве.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

Ранее массовое ДТП с пострадавшими произошло на остановке в центре Калуги. Водителя, который сбил 11 человек, арестовали на два месяца. Однако он уверяет, что не помнит деталей происшествия, потому что потерял сознание.