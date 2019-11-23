Появились фото с места смертельного ДТП с участием мэра Тулуна

В Сети появились фотографии с места аварии в Черемховском районе Иркутской области, в которой погибла жена мэра Тулуна Лариса Карих. Глава города находился за рулем, он практически не пострадал.

По данным СМИ, что подтверждается опубликованными фотографиями, мэр Тулуна врезался в припаркованный на обочине грузовик. Удар, судя по кадрам, пришелся на пассажирскую сторону.

«Мэр ехал на машине с женой, столкнулся в какой-то момент со стоявшим на обочине КамАЗом. Больше никакой информации нет. Жена погибла», — сказали «360» в администрации Тулуна.

По поводу госпитализации самого Юрия Кариха в администрации сказали, что у них такой информации нет.

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Источник в областных органах власти сообщил ТАСС, что у Кариха диагностирован ушиб грудной клетки. В то же время, по данным Life, мэра госпитализировали с инфарктом.

«Он (Карих — прим. ред.) сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — сказал источник агентства.

По данным «Регион online», Карих с женой возвращался из Иркутска в Тулун.

Кариху 52 года. Он является мэром Тулуна с 2010 года. Карих женат, воспитывает двоих детей.