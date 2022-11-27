Происшествия 27 ноября 2022, 19:25 Появились фото с места смертельного ДТП с Kia на северо-западе Москвы Прокуратура опубликовала фото с места смертельного ДТП с Kia на улице Свободы в Москве Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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За рулем черной иномарки Kia, которая вылетела на тротуар на улице Свободы в Москве, была 37-летняя женщина. Она сбила мать с двумя детьми. Одного ребенка госпитализировали с места аварии, сообщили в Telegram-канале прокуратуре столицы.

Фото: прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Фото: прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Фото: прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Женщина-пешеход скончалась, подтвердили в ведомстве. Ранее о ее гибели сообщил источник «360». По его данным, одному из детей около шести-семи лет, второй — грудной младенец — был в коляске. Водитель Kia тоже получила травмы.

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Прокуратура СЗАО взяла под контроль проверку всех обстоятельства случившегося. Авария произошла в районе дома 15/10.

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По предварительной информации, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и вылетела на тротуар, уточнили в дептрансе Москвы. Движение в районе ДТП затруднено.