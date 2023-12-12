Происшествия 12 декабря 2023, 10:45 Появились фото с места пожара в частном доме в Москве, где пострадали семь человек Прокуратура Москвы опубликовала фото с места пожара частного дома в Новой Москве Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

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Частный дом загорелся в поселке Первомайское в Новой Москве. Пострадали семь человек, в том числе дети. Столичная прокуратура опубликовала фотографии с места происшествия.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования.

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Двухэтажный дом в «Ватутинках» вспыхнул ранним утром 12 декабря. Во время пожара рухнули крыша и перекрытия второго этажа. Площадь обрушения составила 99 «квадратов». Хозяин дома успел вытащить газовый баллон из горящего помещения.

При пожаре пострадали семь человек, в том числе дети. Всех госпитализировали.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»