Появились фото с места обстрела поселка Теткино в Курской области

Кадры с места обстрела в поселке Теткино Курской области опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

Снаряд разрушил стену здания, осколками изрешечены, а местами целиком выбиты стекла в окнах домов и теплиц. Полностью разрушены некоторые хозяйственные постройки. Местные жители находят фрагменты снарядов, некоторые — с серийными номерами.

Обстрел произошел утром 19 мая. Несколько снарядов было выпущено по спиртзаводу в поселке Теткино. По предварительной информации, погиб один мужчина — водитель фуры, который привез сырье. Пострадало не только предприятие, но и жилые дома, оперативные службы занимались ликвидацией возгораний.