Появились фото с места крушения вертолета в Подмосковье

Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в Подмосковье. В результате погибли три человека. Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области показала фотографии с места падения борта.

На кадрах можно увидеть обломки желтого вертолета. Части Robinson R-44 оказались разбросаны среди деревьев. Рядом с местом крушения находятся машины спасателей и правоохранителей.

Вертолет Robinson R-44 вечером 3 октября рухнул в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино. В это время борт выполнял учебно-тренировочный полет. Жертвами крушения стали три человека.

На место выехали специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства падения вертолета пока продолжают выяснять. Источник ТАСС заявил, что причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилота или отказ техники. Сейчас рассматриваются эти версии произошедшего.