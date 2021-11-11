Появились фото с места крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Появилось фото с места падения вертолета Ми-8 в северной части Красноярского края. Кадрами с упавшей машиной поделилось Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ с медиа «Новости Красноярска».

На фотографии заметно, насколько сильно поврежден корпус вертолета — при падении он сломал несколько крупных деревьев. Также в СК подтвердили, что несмотря на такие разрушения, все остались живы и никто не пострадал.

Источник фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Вертолет Ми-8 экстренно приземлился в районе поселка Светлогорск Красноярского края. На борту находились три человека, вертолет выполнял рейс по заказу. Позже стало известно, что причиной крушения стало дерево, крону которого судно задело при снижении.

Из-за удара о землю Ми-8 получил много повреждений топливного бака, корпуса и хвоста. На место падения приехали 10 спасателей. По факту случившегося следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности. Позже они оценят действия пилотов и наземных служб.