Появились фото с места крушения самолета в Хабаровском крае

Частный самолет упал под Хабаровском и загорелся. В авиакатастрофе погибли четыре человека. В распоряжении «360» оказались фото с места крушения.

Место крушения самолета в Хабаровском крае

На кадрах видно, что самолет упал в березовую рощу. От него практически ничего не осталось, лишь мелкие обломки.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «360» сообщили, что ЧП произошло в 700 метрах от села Лесное Хабаровского района, в нежилой зоне. После падения самолет Л-142 загорелся. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные потушили огонь.

«Огонь прошел по фронту сотни метров, но был оперативно ликвидирован. В настоящее время на месте работают сотрудники следственных органов», — сообщили в региональном главке МЧС.

Сразу после сообщения о падении самолета на место выехали спасатели, пожарные и медики. По предварительным данным, на борту Л-142 находились четыре человека.

Родственникам погибших сейчас оказывают психологическую помощь сотрудники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.