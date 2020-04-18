Появились фото с места крушения самолета в Хабаровском крае
На кадрах видно, что самолет упал в березовую рощу. От него практически ничего не осталось, лишь мелкие обломки.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «360» сообщили, что ЧП произошло в 700 метрах от села Лесное Хабаровского района, в нежилой зоне. После падения самолет Л-142 загорелся. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарные потушили огонь.
«Огонь прошел по фронту сотни метров, но был оперативно ликвидирован. В настоящее время на месте работают сотрудники следственных органов», — сообщили в региональном главке МЧС.
Сразу после сообщения о падении самолета на место выехали спасатели, пожарные и медики. По предварительным данным, на борту Л-142 находились четыре человека.
Родственникам погибших сейчас оказывают психологическую помощь сотрудники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.