Происшествия 10 ноября 2022, 16:07 Появились фото с места крупного пожара в здании цеха в Екатеринбурге Пожар в здании цеха в Екатеринбурге локализовали на площади 450 квадратных метров Пресс-служба МЧС

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Цех с готовой продукцией загорелся на промышленной площадке в Екатеринбурге. О пожаре на улице Билимбаевской сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Информация о возгорании поступила в ведомство в 15:25 по местному времени (13:25 по московскому). Из здания до прибытия пожарных успели эвакуироваться два человека.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают 44 спасателя и 13 единиц техники, добавили в главке МЧС. Огнеборцы продолжают ликвидировать возгорание.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

В 16:36 (14:36 по Москве) пожарные локализовали возгорание на площади 450 квадратных метров. Все обстоятельства и причины ЧП установят после полной ликвидации огня.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС