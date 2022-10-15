Появились фото с места крупного пожара в автосервисе в Москве | 360°

Происшествия 15 октября 2022, 10:10 Поделиться Telegram

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Viber Появились фото с места крупного пожара в автосервисе в Москве Источник «360»: на место пожара в автосервисе в Москве направят вертолеты «360»

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Ранг пожара в автосервисе на улице Адмирала Корнилова в Москве повысили до уровня 1БИС. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По данным источника, спасатели тушат и горящую огнеопасную цистерну рядом со зданием. Владелец автосервиса заявил, что внутри здания могут находиться газовые баллоны, добавил собеседник «360». Источник отметил, что для помощи в тушении огня готовятся направить вертолеты.

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Источник сообщил, что в результате происшествия пострадали два человека. В региональном ГУ МЧС заявили об одном пострадавшем, его передали медикам.

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