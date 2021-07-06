Появились фото с места гибели матери и ребенка в канаве на Кубани. Машину смыло потопом

Женщина с ребенком погибла во время потопа в Туапсе. Вместе с ними в салоне был мужчина. Ему удалось выжить. У него выявили обморожение. Фото с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

Источник фото: телеканал «360»

Семью обнаружили в иномарке в канаве на трассе в районе села Дефановка. Они хотели переночевать на обочине, но машину снесло в полную воды канаву, сообщил источник «360».

Матери было 37 лет, ребенку — 14. По предварительным данным, оба погибли от асфиксии. Отец смог выжить.

Гибель женщины и ребенка ранее подтвердили в прокуратуре региона. В ведомстве также проверяют обстоятельства гибели девятилетнего мальчика, который погиб при поездке на лесовозе вместе со своим отцом. Транспортное средство по неизвестной пока причине перевернулось. Отца ребенка ищут спасатели.

Еще одной жертвой паводка стал 71-летний мужчина. Он страдал от онкологического заболевания и не смог самостоятельно выйти из дома, когда туда начала прибывать вода.