Происшествия 31 марта 2024, 10:57 Появились фото рыбного цеха в Химках после крупного пожара Прокуратура показала фото пострадавшего от пожара рыбного цеха в Химках Прокуратура Московской области / Telegram

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Крупный пожар произошел минувшей ночью в рыбном цеху в деревне Брехово городского округа Химки. Пресс-служба прокуратуры Подмосковья показала кадры с места ЧП.

Прокуратура Московской области / Telegram-канал

На опубликованных снимках видно, что огонь частично уничтожил крышу здания.

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«Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», — подчеркнули в ведомстве.

Общая площадь распространения огня составила около тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Пресс-служба МЧС уточняла, что самостоятельно с объекта эвакуировались три человека.

Ранее в субботу, 30 марта, в одной из квартир многоэтажного дома на западе Москвы начался пожар. Прибывшие на месте сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома, а хозяин горящей квартиры выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли спасатели.