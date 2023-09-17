Эксклюзив 17 сентября 2023, 13:22 Появились фото рухнувшего в Воронежской области беспилотника Источник «360» показал фото рухнувшего в Воронежской области БПЛА Телеканал «360»

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Фото беспилотника самолетного типа, рухнувшего утром 17 сентября в Воронежской области, появились в распоряжении «360». По данным источника, в результате падения БПЛА никто не пострадал.

Телеканал «360»

Власти региона пока никак не комментировали сообщения о ликвидации БПЛА на территорией Воронежской области.

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Утром Минобороны заявляло о перехвате дрона над регионом в районе 09:40.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью и рано утром министерство также сообщало о сбитых беспилотниках над городскими округами Истра и Домодедово в Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что еще один дрон сбили над Раменским округом.

Позже беспилотник, предположительно, летевший в сторону Москвы, сбили в Тульской области.