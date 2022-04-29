Появились фото природных пожаров в Курганской области

Природный пожар в населенном пункте Моревское Варгашинского района ликвидировали, сообщили в Главном управлении МЧС России по Курганской области. В интернете появились фотографии с места событий.

Режим ЧС из-за высокой температуры воздуха, сухой и ветреной погоды и природных пожаров был введен на территории региона 28 апреля. Жители населенных пунктов Просвет, Новый Просвет, поселков Чистопрудный и Чернавское Кетовского района были эвакуированы. Ночью, в 23:25, пожар в населенном пункте Моревское Варгашинского района был ликвидирован. Там погибла 67-летняя женщина, региональный Следком уже начал проверку. Продолжено тушение огня в СНТ «Малиновка» в Кургане.

Источник фото: телеканал «360»

Местным спасателям пришли на помощь аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Свердловской и Челябинской областям. В общей сложности с огнем борются 350 человек и около 100 единиц техники.

Проезд по трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган возобновили. Однако местные жители рассказали, что там сохраняется сильное задымление.