Происшествия 31 марта 2024, 09:12 Появились фото последствий воздушной атаки на Белгородскую область Губернатор Белгородской области показал последствия воздушной атаки ВСУ 31 марта Telegram-канал губернатора Белгородской области

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Губернатор Вячеслав Гладков показал в Telegram-канале последствия очередной украинской атаки на Белгород и Белгородский район области. В одном из домов вспыхнул пожар, пострадала женщина.

В Белгороде из-за воздушной атаки выбило окна в одной квартире многоэтажки, повреждены 18 частных домов. В двух домах начался пожар.

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Повреждены ЛЭП и линия подачи холодной воды. Аварийные бригады начнут устранять последствия удара.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области

В Белгородском районе в поселке Майский повреждения получили два частных дома и одна машина. В поселке Дубовое в одном доме выбило окна, в селе Таврово — посекло забор.

Гладков добавили, что информация о пострадавших уточняется.

По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire. Дежурные средства ПВО уничтожили 10 воздушных целей.