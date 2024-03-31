31 марта 2024, 09:12
Появились фото последствий воздушной атаки на Белгородскую область
Губернатор Белгородской области показал последствия воздушной атаки ВСУ 31 марта
Губернатор Вячеслав Гладков показал в Telegram-канале последствия очередной украинской атаки на Белгород и Белгородский район области. В одном из домов вспыхнул пожар, пострадала женщина.
В Белгороде из-за воздушной атаки выбило окна в одной квартире многоэтажки, повреждены 18 частных домов. В двух домах начался пожар.
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Повреждены ЛЭП и линия подачи холодной воды. Аварийные бригады начнут устранять последствия удара.
В Белгородском районе в поселке Майский повреждения получили два частных дома и одна машина. В поселке Дубовое в одном доме выбило окна, в селе Таврово — посекло забор.
Гладков добавили, что информация о пострадавших уточняется.
По данным Минобороны, ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire. Дежурные средства ПВО уничтожили 10 воздушных целей.
Пожары
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
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