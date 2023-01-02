Эксклюзив 02 января 2023, 15:12 Появились фото последствий смертельного ДТП с фурой и Lada Granta в Кузбассе Полиция сообщила о гибели пяти человек в ДТП с фурой и Lada Granta в Кузбассе

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Пять человек стали жертвами ДТП в Топкинском муниципальном округе Кемеровской области. О происшествии сообщили в пресс-службе полиции региона.

По данным ведомства, авария произошла в районе 30-го километра трассы «Обход города Кемерова».

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Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречку, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате погибли пять человек — водитель и четыре пассажира Lada.

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На месте ДТП организовали реверсивное движение транспорта, добавили в пресс-службе. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства смертельной аварии.

В Госавтоинспекции Кузбасса призвали соблюдать особую осторожность за рулем в сложных погодных условиях. Водителей попросили придерживаться безопасной скорости, следить за дистанцией и боковым интервалом, отказаться от опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу.