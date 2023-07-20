Происшествия 20 июля 2023, 20:53 Появились фото последствий обстрела курского поселка Теткино Губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела ВСУ в курском селе Теткино Telegram-канал губернатора Курской области/Telegram

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Несколько домов получил повреждения из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в приграничном поселке Теткино Курской области. Кадры разрушений опубликовал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

В кадр попали поврежденные строения со следами возгорания. У одного из них полностью разрушилась крыша. Также рядом с домами валялись обломких крыш и стен.

Telegram-канал губернатора Курской области/Telegram

Украинские боевики атаковали поселок Теткино в Курской области 19 июля. В результате загорелись три жилых дома и хозяйственные постройки. Осколки повредили окна, крыши и фасады домов. По словам главы региона, жителям поселка окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества.

Старовойт отмечал, что несколько запущенных с территории Украины снарядов взорвались на территории завода по производству спирта в Теткино. Местные жители не пострадали.