  • Появились фото последствий аварии с 4 погибшими под Самарой

    02 ноября 2019, 17:07

    Андрей Иванов

    Toyota и LADA столкнулись на обводной дороге в Волжском районе Самарской области. Погибли четыре человека. В результате лобового удара Toyota Land Cruiser отбросило в кювет, от LАDА Vesta осталась лишь груда искореженного металла.
    Появились фото последствий аварии с 4 погибшими под Самарой | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МВД России по Самарской области
    Появились фото последствий аварии с 4 погибшими под Самарой | Изображение 2
    Источник фото: ГУ МВД России по Самарской области

    «В первом автомобиле погиб один человек, во втором автомобиле — еще три человека», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по региону.

    В лобовом столкновении чудом выжила 13-летняя девочка. Сейчас она в больницами с травмами различной степени тяжести.