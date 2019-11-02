Появились фото последствий аварии с 4 погибшими под Самарой

Toyota и LADA столкнулись на обводной дороге в Волжском районе Самарской области. Погибли четыре человека. В результате лобового удара Toyota Land Cruiser отбросило в кювет, от LАDА Vesta осталась лишь груда искореженного металла.

Источник фото: ГУ МВД России по Самарской области

Источник фото: ГУ МВД России по Самарской области

«В первом автомобиле погиб один человек, во втором автомобиле — еще три человека», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по региону.

В лобовом столкновении чудом выжила 13-летняя девочка. Сейчас она в больницами с травмами различной степени тяжести.