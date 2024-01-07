Эксклюзив 07 января 2024, 13:48 Появились фото подмосковной кальянной, где взорвалась граната Появились фото кальянной в Домодедове, где взорвалась граната Телеканал «360»

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Утром 7 января в помещении кальянной на улице Гагарина в Домодедове взорвалась граната. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. В распоряжении «360» появились фото здания, где работает это заведение.

По информации Mash, травмы в результате происшествия получили четыре человека, троим потребовалась госпитализация.

Четвертый пострадавший — 35-летняя женщина — отказалась ложиться в больницу. У нее выявили частичную потерю слуха одного уха.

Телеканал «360»

В пресс-службе главка МВД Московской области сообщили, что полиция задержала подозреваемого в подрыве гранаты.

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По информации, в результате происшествия пострадали два человека. Задержанный ранее уже был судим. Проверка по факту случившегося продолжается.