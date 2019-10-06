Появились фото перевернувшегося под Нижним Новгородом автобуса с туристами

Туристический автобус с 29 пассажирами перевернулся на трассе под Нижним Новгородом. Кадры с места ДТП предоставила пресс-служба МЧС по региону.

Всего в салоне сидели 29 пассажиров, 10 из них получили травмы. Среди пострадавших нет детей. В результате происшествия обошлось без жертв. Пострадавшие доставлены в Центральную больницу Починковского район

Авария произошла рядом с селом Паново-Осаново.

Источник фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП. По данным источника агентства «Интерфакс», автобус перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением.