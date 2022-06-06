Появились фото обстрелянного ВСУ поселка в Курской области

При обстреле поселка Теткино в Глушковском районе Курской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Он опубликовал в Telegram-канале фото с места событий.

Утром 6 июня произошел минометный обстрел поселка. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. На снимках видно, что мост пробит насквозь, сорваны металлические перекрытия. На территории сахарного завода тоже есть повреждения.

Особенно сильно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир недалеко от моста. В нем выбиты стекла и снесена крыша. Кроме того, целиком сгорел автомобиль и разрушены хозяйственные пристройки. На месте работают экстренные службы.