Происшествия 06 августа 2023, 14:05 Появились фото обломков сбитого в небе над Подольском беспилотника Telegram-канал «112» показал фото обломков сбитого беспилотника над Подольском Telegram / 112

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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа взорвался в небе над Подольском днем в воскресенье, 6 августа. Telegram-канал «112» показал фотографии, предположительно, обломков дрона.

Обломки беспилотника рухнули в поселке Сельхозтехника, рядом с детской площадкой. Источник «360» сообщал, что дрон взорвался на высоте 100 метров над Рощинской улицей. Очевидцы рассказывали, что слышали громкий звук взрыва.

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Министерство обороны России подтверждало, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон в небе над Подольском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что беспилотник пытался прорваться к Москве. Он поблагодарил военнослужащих за качественную работу.

В связи с ЧП аэропорт Внуково приостанавливал прием и отправку самолетов, однако уже в 11:55 воздушная гавань заработала в обычном режиме.