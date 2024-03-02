Эксклюзив 02 марта 2024, 09:04 Появились фото обломков беспилотника, взорвавшегося в Петербурге Опубликованы фото обломков БПЛА у дома на Пискаревском проспекте в Петербурге Телеканал «360»

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Взрыв у дома № 161 на Пискаревском проспекте мог вызвать беспилотник. Его обломки нашли возле здания. Фотографии с места происшествия появились в распоряжении «360».

Взрыв произошел утром 2 марта в Красногвардейском районе города. Местные жители заявили, что видели в небе беспилотник.

Телеканал «360»

Спасатели эвакуировали из многоэтажного дома 100 человек. По меньшей мере в четырех квартирах выбило окна. Власти района подтвердили факт ЧП на Пискаревском проспекте. Они уточнили, что в результате никто не пострадал.