Появились фото с места возможного захвата заложников в Москве. Что произошло на самом деле?

В распоряжении «360» появились первые кадры с места, где неизвестный грозился устроить взрыв. Речь идет о доме на севере Москвы.

Точный адрес: Головинское шоссе, дом № 8. По предварительным данным, неизвестный захватил заложников. Однако МВД эту информацию не подтверждает.

Источник фото: телеканал «360»

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили «360» в пресс-службе МВД по Москве.

Источник «360» в правоохранительных органах отметил, что некто позвонил в правоохранительные органы и решил так «пошутить». Собеседник «360» добавил, что это было ложное сообщение. Однако к месту приехали полиция, пожарные службы и скорая помощь.