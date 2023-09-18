18 сентября 2023, 09:55
Появились фото беспилотника, который взорвался под Воронежем
Baza: под Воронежем во время осмотра взорвался беспилотник
Беспилотник взорвался в Воронежской области, когда его осматривали правоохранители, сообщил Telegram-канал Baza. Издание опубликовало фотографии с места происшествия.
Все произошло в Новоусманском районе. Очевидцы рассказали, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа находился рядом с автобусной остановкой.
По данным канала, БПЛА нашли местные жители утром 17 сентября. Беспилотник лежал на 25-м километре трассы Воронеж — Нововоронеж, на территории совхоза «Воронежский»
Взрывотехники из Росгвардии приехали на место. Когда специалисты стали осматривать находку, то беспилотник взорвался. Информации о пострадавших нет.
Накануне обломки сбитого силами ПВО украинского беспилотника обнаружили на одной из ферм в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев.
По его словам, БПЛА не принес никаких разрушений, также обошлось без пострадавших. Развозжаев подчеркнул, что все службы и силы приведены в состояние боевой готовности.
Беспилотники
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