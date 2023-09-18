Происшествия 18 сентября 2023, 09:55 Появились фото беспилотника, который взорвался под Воронежем Baza: под Воронежем во время осмотра взорвался беспилотник

Читать 360tv в

Беспилотник взорвался в Воронежской области, когда его осматривали правоохранители, сообщил Telegram-канал Baza. Издание опубликовало фотографии с места происшествия.

Все произошло в Новоусманском районе. Очевидцы рассказали, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа находился рядом с автобусной остановкой.

По данным канала, БПЛА нашли местные жители утром 17 сентября. Беспилотник лежал на 25-м километре трассы Воронеж — Нововоронеж, на территории совхоза «Воронежский»

Взрывотехники из Росгвардии приехали на место. Когда специалисты стали осматривать находку, то беспилотник взорвался. Информации о пострадавших нет.

Накануне обломки сбитого силами ПВО украинского беспилотника обнаружили на одной из ферм в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развозжаев.

По его словам, БПЛА не принес никаких разрушений, также обошлось без пострадавших. Развозжаев подчеркнул, что все службы и силы приведены в состояние боевой готовности.