Появилась схема разрушений на фабрике в Норильске

Стали понятны масштабы разрушения на Норильской обогатительной фабрике «Медвежий ручей». В распоряжении «360» оказался план-схема здания с отметками о разрушениях.

На картинке заштрихованы те участки фабрики, которые разрушились. Среди них также оказались башня подъемника, конвейерная галерея, галерея дробильного цеха, узел перегруза.

Источник фото: телеканал «360»

ЧП случилось в Норильске в ночь на 20 февраля. На фабрике «Медвежий ручей» обрушилась галерея дробильного цеха. Из-под завалов сами смогли выбраться два человека, еще четырех достали спасатели. Всех госпитализировали в больницу. Один из них позже скончался. Остальные пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Поиск людей и разбор завалов продолжаются. На месте работают 195 человек и 57 единиц техники. Высота завалов 20 метров. Разбор осложняют мороз и опасность обрушения конструкций.

По предварительным данным, обрушение произошло во время ремонтных работ в галерее дробильного цеха. Там обнаружили дефекты конструкций. Рабочие занимались укреплением несущих опор и перекрытий галереи.

Следственный комитет открыл дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». Выяснение причин и обстоятельств произошедшего продолжается.