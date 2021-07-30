Появилась последняя переписка убитой под Самарой школьницы

Школьница, в убийстве которой подозревают самарского полицейского, за полтора часа до трагедии писала подруге и звала ее на пробежку. Переписку девочки с приятельницей опубликовал Telegram-канал «112».

15-летняя школьница в тот вечер собиралась заняться спортом. Она написала подруге, что хочет выйти на пробежку в 21:00. Приятельница попросила ее начать немного раньше, иначе родители могут не понять поздних гулянок.

Потом планы поменялись, и подруга школьницы отказалась от пробежки. Девочка отправилась бегать одна. Уже через полтора часа тело ребенка нашли около дороги.

В убийстве школьницы подозревают местного полицейского. По данным СМИ, ранее он раскрыл много громких преступлений. Знакомые говорят о страже порядка исключительно хорошо, называют его профессионалом и примерным семьянином.

Как сообщила супруга полицейского, в тот вечер она укладывала ребенка спать. Момент сборов ее мужа на рыбалку женщина не видела. Когда она освободилась, муж уже уехал. Во дворе не было ни машины, ни прицепа.