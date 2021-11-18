Появилась официальная версия гибели отца семейства, отравившегося в Египте

В Подмосковье скончался отец семейства, вернувшегося из Египта, — дети погибшего почувствовали недомогание еще во время отпуска. Согласно предварительным данным, мужчина мог умереть от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, как сообщили в пресс-службе домодедовского отдела СК РФ.

«Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области <…> возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб мужчина, а также были госпитализированы его супруга и двое детей (пункт „в“ часть 2 статья 238 УК РФ)», — написано в сообщении.

Вдова и дети погибшего находятся в реанимации, они в тяжелом состоянии. Несмотря на то, что недомогание маленькие члены семейства почувствовали еще в Египте, СК не связывает смерть отца с этой страной.

«Согласно полученным предварительным результатам эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. <…> Проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, СК проведет химические исследования по изъятым продуктам и напиткам. Причина отравления остальных членов семьи выясняется.

Туристы из Подмосковья — супруги и два пятилетних ребенка — 13 ноября проводили очередной день на отдыхе в Египте. Сын пары пожаловался на плохое самочувствие, и через несколько дней семейство вернулось домой. Позднее состояние взрослых тоже ухудшилось.

Их родственники, приехавшие навестить семью, обнаружили труп мужчины 16 ноября. Его жена и дети были без сознания. Сейчас за их жизни борются врачи. По одной из неофициальных версий, причиной отравления семейства могли стать привезенные из Египта лекарства.