Появилась информация о состоянии моряков с затонувшего в Белом море частного судна

Из пяти моряков частного судна «Фаворит», которое затонуло в Белом море, выжил один мужчина. Три человека пропали без вести, одна женщина умерла в машине скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Ранее СМИ сообщили, что экипаж затонувшего судна смог спастись на плоту и пытался добраться до берега. При этом им мешали большие волны и сильный ветер.

Экипаж «Фаворита» подал сигнал бедствия у побережья Терского района Мурманской области, в районе поселка Кашкаранцы. Моряки сообщили, что в трюм заливается вода. Известно, что на борту находились пятеро — одна женщина и четверо мужчин. После сообщения о случившемся члены экипажа больше не выходили на связь. Экстренные службы начали спасательную операцию.

В Мурманском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального управления СК на транспорте организовали доследственную проверку по факту случившегося.