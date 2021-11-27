Поисково-спасательную операцию возобновили на шахте «Листвяжная» после взрыва метана

На шахте «Листвяжная» возобновили поиски тел погибших при взрыве метана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем», — заявил глава региона.

Ранее спасатели приостановили поиск тел погибших из-за опасной ситуации под землей.

Метан взорвался в шахте «Листвяжная» в Кузбассе утром 25 ноября. В тот момент в забое находились почти 300 рабочих. Часть из них успели вывести на поверхность. Погиб 51 человек. Число пострадавших превысило 60. Правоохранители завели уголовные дела, которые по распоряжению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

В субботу, 27 ноября, суд арестовал на два месяца директора шахты Сергея Махракова и главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Судьбу еще трех фигурантов решат в течение дня.