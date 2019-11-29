Поисковик погиб при взрыве снаряда под Брянском

Участник поискового отряда «Россия» подорвался на снаряде времен Великой Отечественной войны. ЧП произошло под Почепом в Брянской области.

Как рассказал «Интерфаксу» заместитель руководителя Брянского отделения поискового движения «Россия» Юрий Кузнецов, в результате взрыва еще один участник поисковых работ получил ранения.

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«Погибшему было 32 года. Пострадавший — ему 47 лет — находится в реанимации», — сообщил собеседник агентства. Более подробной информации о случившемся пока нет. Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливают.

Боеприпасы времен войны часто находят в Брянской области. В июле 2019 года возле поселка Ивановка обнаружили склад со снарядами. Там была авиабомба, минометная мина и восемь артиллерийских снарядов.