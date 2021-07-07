Поиски унесенной в море россиянки в Гагре продолжаются вторые сутки

Абхазские спасатели продолжают поиски отдыхающей петербурженки Тамары Молчановой. Во время купания женщину с детьми унесло в море, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно», — сказано в сообщении спасательного ведомства.

Также республиканское МЧС уточнило, что в Пицунду прибыл муж Молчановой. Семилетнюю дочерь женщину накануне спасли и направили в детскую больницу города Сочи.

Девочка, по словам специалистов, нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное. К месту пребывания родственников пропавшей направлены сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог.

Молчанову и троих ее детей унесло в море во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Она отправилась купаться во время шторма. В гостинице женщину предупредили о том, что купаться в море в такую погоду категорически нельзя. Высота волн в тот день достигала двух метров.

Но туристка не послушала. Вместе с детьми они пошли купаться на реку. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. На место ЧП экстренно прибыли водолазы. До этого помочь семье пытались местные жители. Им удалось спасти из реки только одного ребенка. Двух остальных детей удалось выловить уже из моря. Трехлетний ребенок был мертв. Семилетнюю девочку госпитализировали. Позже многодетную мать начали искать с помощью вертолета.