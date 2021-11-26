Спасатели продолжают искать тела погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Эта работа может занять месяц, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам главы региона, 30 ноября власти должны будут показать план работ на шахте после окончания ее консервации.

«Я просто хочу сказать, чтобы никто не рассчитывал, что это будет один день, или два дня, или три дня. Это будет и не неделю. Это может быть и месяц», — процитировало Цивилева РИА «Новости».

Ранее губернатор сообщил об отставке нового мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко. Глава города устроил в администрации банкет по случаю своего назначения. Праздник решили провести, несмотря на траур.

Рано утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошел взрыв, пожар и задымление. В результате ЧП погибли 46 горняков и пять спасателей. Под наблюдение врачей попали 40 человек с травмами различной степени тяжести.

Следователи завели уголовное дело и предъявили обвинения пяти фигурантам. В ближайшее время будет подано ходатайство об избрании меры пресечения. Власти региона объявили трехдневный траур по погибшим.