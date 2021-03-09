Поиски пропавших туристов на снегоходах начаты в Хакасии

МЧС отправилось на поиски трех туристов, которые ушли на снегоходах и не вернулись. Спасательная операция идет в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, мужчины жили в одной из гостиниц поселка Приисковый. О том, что они не вернулись с туристической тропы, стало известно прошлой ночью.

Утром 9 марта семь спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулась на поиски. С ними — пять единиц техники. Также в готовность приведен вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Однако из-за штормового предупреждения его вылет пока не возможен. По прогнозам синоптиков, в горных районах республики возможны порывы ветра до 30 метров в секунду.

Поселок Приисковый находится в 340 километрах от Абакана в отрогах Кузнецкого Алатау. Это место известно среди туристов, которые приезжают кататься по неподготовленным трассам (фрирайд) на горных лыжах.

Спасатели напомнили любителям активного отдыха о том, что перед выходом на маршрут надо обязательно посмотреть прогноз погоды. При себе необходимо иметь хотя бы базовый набор для выживания в зимней тайге и надежные средства связи.