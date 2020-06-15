Поиски пропавших на Камчатке моряков возобновили. Теперь их ищут с помощью коптера

Вторые сутки на Камчатке продолжают искать моряков, которые пропали после крушения катера. Теперь к операции подключили беспилотный летательный аппарат. Он летает над Авачинской бухтой.

Утром 15 июня семь спасателей прибыли на место происшествия на поисковом катере «Асакадзе», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Они обследуют акваторию Авачинской бухты и прибрежную зону. В поисках задействованы сотрудники МЧС России, представители Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, а также оперативно-следственная группа УМВД.

«Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на попутный поиск», — добавили в МЧС.

ЧП произошло в ночь на 14 июня. В Авачинской бухте перевернулся катер, который вез груз на судно. На борту находились четверо мужчин. Катер нашли приблизительно в 40 километрах от берега.

В воскресенье водолазы осмотрели его изнутри. После этого транспортное средство отбуксировали на один из пирсов Петропавловска-Камчатского.

Следственный комитет открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку.