Происшествия 28 августа 2023, 17:07 Поиски пропавшей в море Хургады россиянки расширили Генконсульство России в Египте: пропавшая дайверша ушла на глубину в 122 метра Unsplash

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Поиски пропавшей во время группового дайвинг-сафари в Хургаде россиянки Кристины Осиповой продолжаются. Спасатели расширили их радиус. Об этом в беседе с ТАСС заявил атташе российского Генконсульства Алексей Жиляев.

Он подчеркнул, что специалисты погрузились на максимальную глубину, ориентируясь на данные датчика поднявшегося на поверхность супруга пропавшей россиянки

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«Компьютер после всплытия мужа показывал максимальную глубину 122 метра, то есть это та глубина, на которой они находились и оба потеряли сознание. Когда муж выплыл на поверхность и пришел в сознание, супруги рядом не было», — заявил Жиляев.

По данным СМИ, группа из 27 профессиональных дайверов устроила массовое погружение около острова Гифтун в Хургаде. К участникам присоединилась многодетная пара из Санкт-Петербурга. Мужчина из-за усталости поднялся на поверхность, а его супруга так и не всплыла.

Местный профессиональный дайвер Виктория в беседе с «360» подчеркнула, что семья занимается глубокими погружениями давно. По ее словам, группа нырнула на глубину в 50-60 метров, а 120 метров, о которых все говорят, это глубина впадины, где проходило погружение.

Девушка добавила, что поиски продолжаются круглые сутки и родные пропавшей надеются на счастливый исход.