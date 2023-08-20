Происшествия 20 августа 2023, 23:43 Поиски пропавшей двухлетней девочки начались в Петербурге Петербургский отряд «Лиза Алерт» сообщил о поисках двухлетней девочки РИА «Новости»

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Оперативные службы и волонтеры выехали на север Санкт-Петербурга для поисков пропавшей двухлетней девочки. Ориентировку с данными и фотографией ребенка опубликовал в своем сообществе поисково-спасательный отряд «Лиза Аллерт».

Согласно открытым данным, девочка пропала в первой половине дня в воскресенье, 20 августа.

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В распространенной ориентировке о приметах ребенка указаны: рост — 96 сантиметров, нормальное телосложение, серо-голубые глаза и русые волосы.

Девочка одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панаму. На момент написания материала поиски ребенка продолжаются.

Тех, кто видел девочку, попросили обращаться по телефону службы «Лизы Алерт» по телефону 8 (800) 700-54-52 или вызвать на место экстренные службы. Для информации также указаны данные для связи с тремя инфоргами, которые проверяют поступившие данные.

Издание «Фонтанка» уточнило, что девочка потерялась около проспекта Маршала Блюхера. По предварительным данным, ребенок живет с отцом.