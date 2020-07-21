Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 продолжили два борта

В Бурятии до сих пор не могут найти пропавший самолет Ан-2, на борту которого было шесть человек. Поиски продолжаются. В ней участвует авиатехника.

В воздух 21 июля подняли вертолет Ми-8 и самолет Ан-2, сообщили «Интерфаксу» в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. Как рассказал ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания, операцию возобновили в 04:30 по местному времени (23:30 мск понедельника).

Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел в ночь на 20 июля из поселка Кырен. Связь с ним пропала. Воздушное судно должно было уточнить маршрут для химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

На борту находились два члена экипажа и еще четыре пилота, которым показывали район для проведения сельскохозяйственных работ. Самолет, по версии источника, мог покинуть Бурятию и пропал в горно-лесной местности Прибайкалья.

Накануне пропавший Ан-2 искали два самолета и вертолет. Следственный комитет инициировал доследственную проверку после исчезновения воздушного судна.