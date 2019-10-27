Поиски пропавшего Cessna 172 возобновили в Пермском крае

Утром 27 октября в 06:30 продолжены поисково-спасательные работы по поискам пропавшего накануне легкомоторного самолета Cessna 172. Моноплан вылетел из деревни Нижнее Городище утром 26 октября и пропал.

От МЧС в поисковой операции участвуют 34 человека личного состава и семь единиц техники. Также привлечена Пермская краевая служба спасения, вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра, добровольцы. Всего в поисках задействованы 102 человека и 46 единиц техники, рассказали в краевом МЧС.

Частный легкомоторный самолет исчез в Пермском крае Подробнее

Легкомоторный моноплан вылетел в субботу, 26 октября в 11:30 по местному времени из деревни Нижнее Городище Частинского района. Самолет должен был пролететь всего 100 километров в направлении поселка Фролы. Приблизительно через час после вылета самолет пропал.

По предварительным сведениям, на борту легкомоторника был только пилот, 66-летний Геннадий Белоглазов. В пути он даже созванивался со своим знакомым, но потом связь с летчиком прервалась. До сих пор не найдено никаких подтверждений того, что моноплан потерпел крушение. Воздушная машина исчезла без следа.