Поиски пропавшего бывшего замминистра Ялунина приостановили

Участники операции по поиску пропавшего без вести бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина прекратили работы. Возобновление поисков запланировано на 9:00 понедельника, 7 февраля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что спасатели при помощи камер обследовали 1,8 тысячи квадратных метров дна Москвы-реки в поисках тела бывшего чиновника.

Об исчезновении Владимира Ялунина стало известно вечером в минувшую субботу. По предварительным данным, он отправился в поездку на квадроцикле в Одинцовском городском округе Московской области.

Следы транспортного средства нашли в районе села Козино. Они вели к Москве-реке. В 10 метрах от берега спасатели нашли полынью. Со дна водолазы МЧС подняли квадроцикл.

По факту исчезновения бывшего заместителя министра юстиции подмосковный главк СК начал доследственную проверку. На место вероятного исчезновения Ялунина направили криминалистов. В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что водолазы совершили пять погружений, но тела бывшего чиновника так и не нашли.