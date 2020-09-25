Поиски пропавшего Ан-2 и шести человек прекратили в Бурятии

В Бурятии в июле пропал легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились шесть человек. Найти его так и не удалось. Активные поиски воздушного судна прекратились.

Решение о завершении поисковых работ приняли в Росавиации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федерального агентства воздушного транспорта.

«Активные поиски потерпевшего бедствие воздушного судна Ан-2, его пассажиров и экипажа прекращены», — говорится в документе.

Расследование случившегося возобновят, если появится достоверная информация о месте нахождения воздушного судна.

Экипажам гражданских самолетов, которые летают в районе предполагаемого бедствия, рекомендовали визуально осматривать местность.

В Росавиации заметили, что с 19 июля по 21 августа в поисках Ан-2 участвовали 12 воздушных судов, два беспилотника, семь спасательных парашютно-десантных групп и 23 наземных отряда. За 170 вылетов удалось обследовать территорию площадью 36,9 тысячи квадратных метров. Причем свыше 10 тысяч «квадратов» осмотрели повторно. Принятые меры оказались безрезультатными.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля из поселка Кырен в Бурятии. Его экипаж должен был облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы подготовиться к работам по опрыскиванию лесов.