Поиски пропавшего Ан-2 и шести человек прекратили в Бурятии
Решение о завершении поисковых работ приняли в Росавиации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федерального агентства воздушного транспорта.
«Активные поиски потерпевшего бедствие воздушного судна Ан-2, его пассажиров и экипажа прекращены», — говорится в документе.
Расследование случившегося возобновят, если появится достоверная информация о месте нахождения воздушного судна.
Экипажам гражданских самолетов, которые летают в районе предполагаемого бедствия, рекомендовали визуально осматривать местность.
В Росавиации заметили, что с 19 июля по 21 августа в поисках Ан-2 участвовали 12 воздушных судов, два беспилотника, семь спасательных парашютно-десантных групп и 23 наземных отряда. За 170 вылетов удалось обследовать территорию площадью 36,9 тысячи квадратных метров. Причем свыше 10 тысяч «квадратов» осмотрели повторно. Принятые меры оказались безрезультатными.
Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля из поселка Кырен в Бурятии. Его экипаж должен был облететь Тункинский и Окинский районы, чтобы подготовиться к работам по опрыскиванию лесов.