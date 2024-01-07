Происшествия 07 января 2024, 16:33 Поиски пропавшего 50-летнего рэпера Sir-J организовали в Подмосковье Ветеран российской рэп-сцены Сергей Булавинцев Sir-J пропал в Подмосковье

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Отряды подмосковного отделения «Лиза Алерт» восьмой день разыскивают пропавшего 30 декабря 50-летнего Сергея Булавинцева. Он известен под псевдонимом Sir-J как один из старейших битмейкеров российской рэп-сцены.

К поискам известного музыканта и основателя культовой московской группы D.O.B. Community подключились администраторы профильного сайта Rap.ru. Авторы сообщили, что последние годы Булавинцев жил на своей даче на станции Расторгуево в Видном. В субботу, 30 декабря, в доме произошел пожар, и Сергей перестал выходить на связь.

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Родные, близкие и друзья подали заявление в полицию. Администраторы сайта призвали подписчиков распространить информацию в социальных сетях или связаться с ними через сообщество во «ВКонтакте», если кто-то располагает информацией об артисте.

В листовке «Лизы Алерт» указали основные приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы и серые глаза. В последний раз его видели в бежевой куртке, черной толстовке, белой рубашке, бежевых штанах и черной кепке.

Сергей Булавинцев начал записывать рэп-композиции еще в начале 90-х, став одним из основателей московской сцены. Он принимал участие в группах Bust A. S! , D.O.B., D.O.B. Community. Тесно сотрудничал с группами Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие»