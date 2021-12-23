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    23 декабря 2021, 01:21

    Поиски попавшего под лавину военного приостановили в Южной Осетии

    Замглавы МЧС Южной Осетии Бестауты: поиски попавшего под лавину военного приостановлены до утра

    Дарья Бунякова

    Поиски последнего попавшего под лавину российского военного приостановили до утра. Об этом сообщил замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты.

    Поиски попавшего под лавину военного приостановили в Южной Осетии

    «Ночью работы приостановлены и возобновятся на рассвете», — процитировало заместителя главы ведомства РИА «Новости».

    По словам Бестауты, поиску военного мешает сильный снегопад. На месте продолжает работать дежурная группа. Всего поиском мужчины занимаются более 40 спасателей и спецтехника.

    Сход лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали произошел 21 декабря. Под снегом оказались пять российских военных Южного военного округа. В результате схода лавины погибли два человека, один из которых скончался по дороге в больницу. Еще двоих военных госпитализировали с обморожением рук и ног. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Последнего оказавшегося под снегом пока не могут найти.

    После гибели военнослужащих следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства смерти российских военных.