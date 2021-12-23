Поиски попавшего под лавину военного приостановили в Южной Осетии

Поиски последнего попавшего под лавину российского военного приостановили до утра. Об этом сообщил замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты.

«Ночью работы приостановлены и возобновятся на рассвете», — процитировало заместителя главы ведомства РИА «Новости».

По словам Бестауты, поиску военного мешает сильный снегопад. На месте продолжает работать дежурная группа. Всего поиском мужчины занимаются более 40 спасателей и спецтехника.

Сход лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали произошел 21 декабря. Под снегом оказались пять российских военных Южного военного округа. В результате схода лавины погибли два человека, один из которых скончался по дороге в больницу. Еще двоих военных госпитализировали с обморожением рук и ног. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Последнего оказавшегося под снегом пока не могут найти.

После гибели военнослужащих следователи завели уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства смерти российских военных.