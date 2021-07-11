Поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке продолжаются

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-26, который в начале недели потерпел крушение на Камчатке, продолжается. Спасатели МЧС России обследуют территории на происшествия.

«За минувшие сутки в ходе поисковой операции спасателями обследовано 20 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации — один квадратный километр. Водолазными группами обследовано 0,06 квадратных километров морского дна. Собраны и вывезены найденные обломки самолета», — сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Работы продолжались в разных участках в районе крушения самолета, отмечено в материале.

Экстренные службы в общей сложности в ходе операции обследовали больше 86,7 километра прибрежной полосы и горной местности, а также 8,06 квадратных километра морского дна. На месте происшествия работают 72 человека и 14 единиц техники.

Самолет Ан-26 с 22 пассажирами и шестью членами экипажа на борту потерпел крушение в минувший вторник, 6 июля. Лайнер пропал с радаров недалеко от поселка Палана, куда он вылетел из Петропавловска-Камчатского.

Обломки воздушного судна нашли на скале в четырех километрах от Паланы. Все находящиеся на борту самолета погибли. Поисковые отряды нашли останки девяти человек. Обнаруженные черные ящики разбившегося Ан-26 доставят для расшифровки в Москву.