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    27 апреля 2021, 19:08

    Поиски людей из упавшего в реку Lexus в Приморье завершили

    Редакция сайта 360°

    В Приморском крае были остановлены поиски двух человек из машины марки Lexus, упавшей в реку Арсеньевка. Попытки их найти продолжались более недели.

    К работам привлекались специалисты поисково-спасательной службы края, лодки и водолазное снаряжение.

    Отмечается, что ведение работ осложнялось сильной замутненностью воды и мощным течением. В результате специалисты обследовали более 150 километров водной акватории и береговой черты, пишет Vostokmedia.

    Накануне спасатели вернулись во Владивосток на базу.