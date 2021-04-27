Поиски людей из упавшего в реку Lexus в Приморье завершили

В Приморском крае были остановлены поиски двух человек из машины марки Lexus, упавшей в реку Арсеньевка. Попытки их найти продолжались более недели.

К работам привлекались специалисты поисково-спасательной службы края, лодки и водолазное снаряжение. Отмечается, что ведение работ осложнялось сильной замутненностью воды и мощным течением. В результате специалисты обследовали более 150 километров водной акватории и береговой черты, пишет Vostokmedia. Накануне спасатели вернулись во Владивосток на базу.