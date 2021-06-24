Поиски легкомоторного самолета начались в Архангельской области

Следящий за лесопожарной обстановкой легкомоторный самолет перестал выходить на связь в Архангельской области. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС, на поиски вылетел вертолет МИ-8 с группой спасателей.

Сообщение о пропаже связи с командиром легкомоторного самолета поступило на пульт дежурного в 20:30 минут. Экипаж следил за пожарной обстановкой в лесах Верхнетоемского района.

В последний раз командир выходил на связь в 18:45. Единый лесопожарный центр сообщил о том, что борт перестал отвечать.

В предполагаемый район поиска на вертолете МИ-8 из Архангельска вылетела группа региональной поисково-спасательной базы.

Агентство со ссылкой на источник уточнило, что на борту самолета, предварительно находятся два человека.